Sozialplanung im Fokus: Kärnten will Hilfen treffsicherer machen

Wie kommen Sozialleistungen dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden? Bei der Eröffnung der "Sozialen Dialog Konferenz" in Klagenfurt sprach Gaby Schaunig über neue Ideen und bewährte Methoden in der Kärntner Sozialplanung.

Bei der 16. „Sozialen Dialog Konferenz“, die am 26. November in Klagenfurt stattfand, stand heuer eine zentrale Frage im Mittelpunkt: Wie kann die strategische Sozialplanung dabei helfen, öffentliche Mittel im Sozialsystem so einzusetzen, dass sie möglichst wirksam und bedarfsgerecht ankommen? Gerade in Zeiten knapper Budgets sei das entscheidend, betonte Sozialreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig im Rahmen der Eröffnung.

Unterstützungsleistungen werden evaluiert

Ein Beispiel für zielgerichtete Sozialpolitik sieht Schaunig in der neuen Kärntner Wohnbeihilfe, die seit heuer Haushalte bei Miet-, Betriebs- und Heizkosten unterstützt. Neu ist, dass nun auch Haus- und Wohnungseigentümerinnen im Rahmen der Betriebskostenunterstützung erfasst werden. Als nächsten Schritt kündigt die Sozialreferentin eine Evaluierung bestehender Unterstützungsleistungen an. Dabei soll ermittelt werden, „wie wir die vorhandenen Angebote möglichst frühzeitig und passgenau zu den Menschen bringen“.

Sozialplanung soll Maßnahmen gegen Armut hervorbringen

Die strategische Sozialplanung soll dafür die Basis liefern: Sie erfasst soziale Bedarfe systematisch und unterstützt bei der Entwicklung tragfähiger Maßnahmen gegen Armut. Ein Ansatz, den Kärnten laut Schaunig bereits verfolgt. Konkret nennt sie in diesem Zusammenhang das Angebot der mobilen Alltagslotsen in Klagenfurt-Fischl und St. Ruprecht, womit ein niederschwelliges Beratungsangebot im direkten Lebensumfeld der Menschen geboten werde.

Leistbarer Wohnraum als Schlüssel

Schaunig betonte außerdem, dass leistbarer Wohnraum ein zentraler Faktor im Kampf gegen Armut sei. Die Kärntner Wohnbauförderung sorge dafür, dass das Bundesland im österreichweiten Vergleich die günstigsten Mieten aufweise. Gleichzeitig zeigten Bevölkerungsentwicklung und verfügbare Wohnungen, dass Kärnten „quasi fertig bebaut“ sei. Deshalb werde der Fokus künftig stärker auf Sanierung und Revitalisierung gelegt – statt auf zusätzliche Bodenversiegelung.