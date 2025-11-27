46-Jähriger verursacht Unfallserie und fuhr davon

Gestern Abend kam es zu einer Unfallserie. Ein Kärntner geriet im Wolschart Wald auf die Gegenfahrbahn und streifte drei Autos. Er fuhr einfach weiter. Dann krachte er etwas später noch gegen ein geparktes Fahrzeug.

Am gestrigen Mittwoch, dem 26. November 2025, kurz vor 21 Uhr, kam ein 46-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan mit seinem Auto im Wolschart Wald (B 317), auf die Gegenfahrbahn und streifte insgesamt drei entgegenkommende Fahrzeuge.

Überfuhr Verkehrsinsel und krachte gegen geparktes Auto

Diese wurden dabei beschädigt, die Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der Mann setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und fuhr schließlich von der Straße ab und weiter auf der Längsee Landesstraße (L84) in Richtung Reipersdorf“, heißt es von der Polizei. Dort überfuhr er eine in der Fahrbahnmitte befindliche Verkehrsinsel, prallte dann gegen einen rechts auf dem Parkstreifen geparktes Auto, wodurch dieses schwer beschädigt wurde und schleuderte in der Folge wieder auf die linke Fahrspur, wo das Fahrzeug direkt vor einer Hausmauer zum Stillstand kam.

Zeugen riefen die Rettung

Zeugen verständigten die Einsatzkräfte. Der Lenker wurde schließlich von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Es wurde eine Blutabnahme veranlasst. Das Ergebnis steht noch aus, berichten die Beamten weiter. Im Einsatz standen auch die FF Meiselding, Kraig und St. Veit an der Glan. Die B317 und auch die L84 waren zeitweise erschwert passierbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 06:21 Uhr aktualisiert