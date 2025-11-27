Kärntner Floristen-Lehrlinge lassen Christbäume im Casino erstrahlen

In knapp einem Monat ist Weihnachten. Wer Ideen für das Dekorieren des Christbaums sucht, findet im Foyer des Casino Velden vielfältige Anregungen. Seit mittlerweile 16 Jahren lädt das Casino im Advent nämlich zu einer besonderen Tradition ein: einer stimmungsvollen Ausstellung kunstvoll geschmückter Bäume im Eingangsfoyer.

Beeindruckender Christbaum liebevoll geschmückt

Erstmals präsentieren neben drei heimischen Unternehmen auch Kärntens Floristen-Lehrlinge ihre Kreativität. Das Ergebnis: ein beeindruckender Christbaum im Farbmotto Rot-Weiß, liebevoll geschmückt mit Sternen, Kugeln und handgefertigten Details. Fachberufsschullehrerin Susanne Pirker von der Fachberufsschule Spittal/Drau, die die Nachwuchskräfte bei der Umsetzung unterstützte, unterstreicht den Wert des Projekts: „Für unsere Lehrlinge ist dies eine wunderbare Gelegenheit, ihr Können sichtbar zu machen und Verantwortung für ein eigenes Werk zu übernehmen. Gleichzeitig möchten wir mit unserer Teilnahme auf den schönen, kreativen und vielseitigen Beruf der Floristik aufmerksam machen. Die Jugendlichen zeigen hier eindrucksvoll, wie lebendig und zukunftsorientiert unser Beruf ist.“ Für Marion Roseneder, Direktorin des Casino Velden, ist die Christbaum-Ausstellung jedes Jahr ein ganz besonderer Höhepunkt im Advent: „Heuer freuen wir uns besonders, dass auch Kärntens zukünftige Floristen das Casino Velden in weihnachtlichen Glanz verwandeln.“

Publikumsvoting bis 21. Dezember

Bis zum vierten Adventsonntag kann im Foyer des Casino Velden für den persönlichen Favoriten gevotet werden. Wöchentlich wird eine Gewinner aus allen abgegebenen Stimmen ausgelost. Mit jeder Teilnahme besteht die Chance, Warengutscheine der beteiligten Unternehmen zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es heuer auch wieder einen speziellen Charity Kinderwunschbaum zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe, heißt es weiter. Mittels einer Wunschliste können die Besucher den einen oder anderen Geschenkewunsch eines krebskranken Kindes erfüllen oder auch gerne etwas Kleingeld in die Spendenbox werfen.