Das Bild auf 5min.at zeigt die Absolventen der Kärntner Verwaltungsakademie im Spiegelsaal.
Den Absolventen der Kärntner Verwaltungsakademie wurden ihre Zertifikate feierlich übergeben.
Klagenfurt
27/11/2025
Im Spiegelsaal

Absolventen der Kärntner Verwaltungsakademie erhielten Zertifikate

Insgesamt 90 Personen, die Lehrgänge an der Kärntner Verwaltungsakademie absolviert haben, erhielten am Dienstag aus den Händen von Landeshauptmann Peter Kaiser im Spiegelsaal ihre Abschluss-Zertifikate.

von Marlene Dorfer
1 Minute Lesezeit(205 Wörter)

In seiner Ansprache ging Kaiser auf die Bedeutung von permanenter Fort- und Weiterbildung ein. „Die Tatsache, dass die Halbwertszeit von Wissen, die einst drei bis vier Generationen betrug, sich mittlerweile auf drei bis vier Jahre reduziert hat, verdeutlicht eindrucksvoll, wie wichtig Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind. Die Angebote der Kärntner Verwaltungsakademie tragen dazu bei, dass die Qualität im öffentlichen Dienst und darüber hinaus permanent gehoben wird. Das kommt schlussendlich den Bürgerinnen und Bürgerinnen zu Gute“, betonte der Landeshauptmann und gratulierte den Absolventen.

Direktor Heinz Ortner für weitere fünf Jahre bestellt

Er wies auch darauf hin, dass in der heutigen Regierungssitzung Heinz Ortner als Direktor der Kärntner Verwaltungsakademie für weitere fünf Jahre bestellt wurde. Ortner bezeichnete die Verleihung der Zertifikate durch den Landeshauptmann im Spiegelsaal als eine wertschätzende Tradition und nutzte die Gelegenheit, um auf das neue Seminarprogramm der Verwaltungsakademie, das kommende Woche veröffentlicht wird, hinzuweisen. Zertifikate wurden an die Absolventen des Management-Lehrgangs, des Projektmanagement-Lehrgangs, des Lehrgangs Klimawandel verstehen – nachhaltig handeln, des Lehrgangs Krisen- und Katastrophenmanagement, des Finanzverwalter-Lehrgangs und des Ausbildungslehrgangs für Bausachbearbeiter und Bauamtsleiter verliehen. Der Festakt wurde von der Formation „Sax4Motion“ musikalisch umrahmt.

