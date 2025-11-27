Skelett-Fund und weitere Schätze entlang der Koralmbahn ausgegraben

Die Koralmbahn, die am 14. Dezember die Fahrzeit zwischen Klagenfurt und Graz auf nur 41 Minuten verkürzen wird, entpuppte sich als "der längste archäologische Schnitt" im Südosten Österreichs.

Fast zwei Jahrzehnte lang haben auf Kärntner und steirischer Seite Archäologen die Bauarbeiten begleitet. Dabei haben sie alleine in Kärnten 1.300 Objekte sowie über 7.000 Konvolute und Artefakte ausgegraben. Im Verlag des Geschichtsvereins für Kärnten ist jetzt darüber ein Buch erschienen.

Bronzehort, Gräber und deformierte Hüftknochen

„In Eis bei Ruden wurde ein Bronzehort aus 1.400 oder 1.300 vor Christus entdeckt. Unter einem Stein verborgen lagen bronzene Waffen, Werkzeuge, Schmuck und Kupferwerkstoff“, berichtet Archäologin Renate Jernej. Sie ist Vorstandsmitglied im Geschichtsverein für Kärnten und eine der 13 Autoren von „Archäologie der Koralmbahn“. Das Redaktionsteam des 56-seitigen Buches bildeten Regina Barlovits vom Archäologischen Dienst Kärnten und Heimo Dolenz vom kärnten.museum. Barlovits war auch Leiterin der Koralmbahn-Grabungen. Laut Jernej dauerten die archäologischen Arbeiten in Kärnten von 2008 bis 2019. Konkret waren hier das Landesmuseum für Kärnten und die Archäologische Dienst Kärnten gem. GmbH im Auftrag der ÖBB Infra AG tätig. „Zu den besonderen Funden zählt auch ein keltisches Gräberfeld im Granitztal. 62 Gräber aus der Zeit von 250 bis 150 vor Christus wurden dort ergraben“, so Jernej weiter. Gefunden wurden Grabbeigaben wie Schwerter, Fibeln oder Schmuckreifen.

„Hier stand eine römische Villa“

Dem Buch entnimmt man aber auch, dass in St. Paul im Lavanttal – dort wo heute der Bahnhof liegt – bereits vor 4.500 Jahren Menschen siedelten. Keramikfragmente, spärliche Überreste von Häusern und Gräber zeigen, dass hier über einen Zeitraum von 1.000 Jahren ein Dorf war. Rund 2.000 Jahre alt sind die Spuren, die rund um Srejach unweit des Klopeiner Sees freigelegt wurden. „Hier stand einst eine römische Villa, die um 300 nach Christus durch einen Brand vernichtet wurde“, sagt Jernej. Etwas weiter in Kühnsdorf wurden römische Gräber gefunden, die entlang einer römischen Straße angelegt waren. Von den Archäologen wurde ein bis zu einem Meter starker Straßenkörper aus Kies, Sand, Lehm und Steinen entdeckt. Ebenfalls in Srejach traten frühmittelalterliche Gräber zutage. Die Bestatteten lebten um 700 nach Christus und damit in der Zeit des slawischen Fürstentums Karantanien. „Deformierungen an den Hüftknochen zeigen, dass die hier bestatteten Männer einst viel Zeit am Pferd verbrachten“, erzählt Jernej.

©ADK gem. GmbH | Das frühmittelalterliche Grsab in Srejach.

Sonderschau im kärnten.museum

Eine Sonderschau zum Thema findet im kärnten.museum in Klagenfurt vom 5. Dezember 2025 bis 5. April 2026 statt. Das Landesmuseum für Kärnten hält außerdem am 4. Dezember in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt und Universalmuseum Joanneum ein entsprechendes Symposium ab. Informationen zum Geschichtsverein für Kärnten findest du auf der Website.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 10:38 Uhr aktualisiert