Alarmfahndung: Darum waren unzählige Polizisten im Lavanttal

Eine 5-Minuten-Leserin wandte sich an die Redaktion, denn im Lavanttal fielen den Menschen an unterschiedlichen Stellen mehrere Polizisten auf.

Gestern Abend kam es aufgrund eines Einbruchsdiebstahls zu einer Alarmfahndung im Lavanttal.

Am frühen Abend des gestrigen Mittwochs konnten so einige Personen mehrere Polizisten „eigentlich im ganzen Lavanttal“ beobachten. Doch was war der Grund?

Grund: Einbruchsdiebstahl

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informierte, handelte es sich um eine Alarmfahndung aufgrund eines Einbruchsdiebstahls. Die Tatverdächtigen sind bislang nicht bekannt. In der Zeit zwischen 13.30 und 18.05 Uhr drangen sie in ein Einfamilienhaus in Wolfsberg ein. Sie brachen ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen ein.

Tresor gestohlen

„Danach durchsuchten sie das gesamte Gebäude, rissen einen verankerten Möbeltresor von der Wand und transportierten diesen ab. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt und ist unter anderem Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen“, heißt es vonseiten der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt. Die Täter sind derzeit flüchtig.

