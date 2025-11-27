Patienten bekamen statt Grippe- die Zeckenimpfung

Am vergangenen Dienstag ist es bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land zu einer Verwechslung von Impfstoffen bei rund acht Patienten gekommen. Anstatt der Grippe- erhielten sie eine Zeckenimpfung.

Wie kürzlich bekannt wurde, soll es zu einer Verwechslung von Impfstoffen bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land gekommen sein.

Einige Kärntner waren diese Woche am Dienstag beim Gesundheitsamt um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Rund acht Personen suind betroffen. Hierbei ist es zu einem Fehler gekommen. Denn ihnen wurde der Zeckenimpfstoff verabreicht, anstatt jener gegen die Grippe.

Falscher Impfstoff verabreicht

Wie Bezirkshauptmann Johannes Leitner betont, sei dieser Fehler leider passiert „und es ist sehr bedauerlich.“ Für 5 Minuten war der Bezirkshauptmann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht erreichbar. Ein Endbericht liege noch nicht vor. Derzeit werde der Vorfall nun eingehend geprüft.

#Update: Betroffene waren „sehr verständnisvoll“

Der Bezirkshauptmann konnte gegen 13 Uhr von 5 Minuten erreicht werden und äußert sein Bedauern zu dem Vorfall. „Die Impfstoffe sind im Kühlschrank. Die zuständige Mitarbeiterin bereit die Impfung für den Arzt vor. Im Stress ist leider ein Schnelligkeitsfehler passiert“, so Leitner. Weiters heißt es, dass laut dem Arzt eine Grippeimpfung, die auf eine FSME-Impfung folgt, nicht bedenklich sei. Die Betroffenen wurden sofort kontaktiert und „sie waren sehr verständnisvoll.“ Es wurden schon Maßnahmen evaluiert, wie solch ein Vorfall nicht mehr passieren kann. Die acht Personen bekommen neue Termine, ihnen entstehen natürlich auch keine Kosten.

