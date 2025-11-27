Handel in Kärnten unter Druck: Wirtschaftskammer startet Aufruf

Vor Weihnachten machen viele Geschäfte in Kärnten bis zu ein Drittel ihres Jahresumsatzes. Mit der Aktion #heimkaufen ruft die Wirtschaftskammer deshalb dazu auf, regional einzukaufen.

„Jeder Einkauf, der in der Region bleibt, wirkt mehrfach in die Region zurück“, betont Christian Tyl, Wirtschaftskammer-Bezirksobmann von Villach. „Unsere Händlerinnen und Händler stehen enorm unter Druck: steigende Kosten, hohe Konkurrenz im Internet und sinkende Frequenzen. #heimkaufen heißt, die eigene Region zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern und echte Qualität zu unterstützen.“

©WKK / Gerhard Kampitsch Am Foto: Christian Tyl, Wirtschaftskammer-Bezirksobmann von Villach

WK-Bezirksobmann warnt vor Risiken billiger Importware

Hinzu kommt: Während heimische Händler strenge Sicherheits-, Material- und Qualitätsvorschriften einhalten müssen, gelangen Produkte von weit entfernten Billigplattformen oftmals unkontrolliert auf den Markt. Für Konsumenten kann das vom fehlenden Gütesiegel bis zu gesundheitsgefährdenden Materialien reichen. Der Preisunterschied ist trügerisch, wie Tyl betont: „Kurzfristig spart man sich vielleicht ein paar Euro, langfristig kostet jeder dieser Käufe aber regionale Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stabilität.“

Appell an die Bevölkerung

Am Beginn der wichtigsten Einkaufstage des Jahres richtet der neue Obmann der WK-Bezirksstelle Villach deshalb einen deutlichen Aufruf an die Bevölkerung. „Kaufen wir heuer bewusst daheim ein und sichern wir gemeinsam Arbeitsplätze, Qualität und die Zukunft unserer regionalen Betriebe.“