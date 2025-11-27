Unfall auf der Mölltal Straße fordert vier Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es Donnerstagmittag in einem Kreuzungsbereich in der Gemeinde Lurnfeld im Bezirk Spittal an der Drau. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau beabsichtigte am Donnerstag die B 106 Mölltal Straße in Fahrtrichtung Sachsenburg zu überqueren. Dabei dürfte er einen 69-jährigen Fahrzeuglenker aus Wien übersehen haben. Es kam zu einer Kollision. Im Zuge dessen wurden sowohl die beiden Lenker als auch die beiden Insassen des 31-Jährigen verletzt. „Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Möllbrücke. „Die mit den Lenkern durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ.“