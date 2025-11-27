Gütesiegel für Kärntner Betriebe: „Menschen lieben bäuerlichen Produkte“

Bei der Jahreshauptversammlung der bäuerlichen Direktvermarkter am 24. November wurden 21 Kärntner Betriebe mit dem Gütesiegel „Gutes vom Bauernhof“ geehrt. Insgesamt tragen nun 336 Höfe das Siegel.

Die zertifizierten Betriebe erfüllen strenge gesetzliche Vorgaben sowie zusätzliche Qualitätskriterien, welche regelmäßig durch eine externe Kontrollstelle überprüft werden. „Das zeigt, welch hohen Stellenwert die Direktvermarktung in unserem Bundesland hat und wie wichtig sie für viele kleinstrukturierte Betriebe als Einkommensquelle ist“, betonte Obfrau Petra Pobaschnig.

Würdigung für Kärntens bäuerliche Direktvermarkter

Auch Vertreter aus Politik und Landwirtschaftskammer würdigten die Arbeit der Direktvermarkter, darunter Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP): „Die Menschen lieben die bäuerlichen Produkte und die Arbeit der bäuerlichen Direktvermarkter wird geschätzt.“ Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber ergänzte: „Wer direkt am Hof einkauft, weiß, woher die Lebensmittel stammen und stärkt bäuerliche Familienbetriebe. Produkte mit dem Qualitätssiegel ‚Gutes vom Bauernhof‘ stehen für nachvollziehbare Herkunft und höchste Transparenz – ein enormer Wert in Zeiten globaler Lieferketten.“ Alle zertifizierten Betriebe sind online abrufbar.

Vorstand neu gewählt

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung erfolgte auch die Neuwahl des Vorstandes. Dabei wurde Petra Pobaschnig einstimmig in ihrer Funktion als Obfrau bestätigt. Als Obfrau-Stellvertreterinnen wurden Eva-Maria Innerhofer und Brigitte Kienzl gewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden Gerhard Paulitsch, Wilfried Kogler und Mario Ebner. Neu in den Vorstand aufgenommen wurden Anita Schluder, Christina Walter, Martin Uitz und Ingrid Tschischej.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 15:42 Uhr aktualisiert