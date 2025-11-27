Tanzen auf Kufen: Eisdisco steigt am 8. Dezember in Althofen

Musik und Bewegung Spaß: Am Montag, dem 8. Dezember 2025, verwandelt sich die Stadthalle Althofen von 15.30 bis 19 Uhr in eine Eisdisco. Die Stadtgemeinde lädt herzlich dazu ein.

Zu Mariä Empfängnis findet heuer eine Eisdisco in der Stadthalle Althofen statt. Zwischen 15.30 und 19 Uhr sorgt DJ Sigi für Stimmung auf der Eisfläche. Außerdem nimmt er Musikwünsche entgegen. Zusätzlich steht eine Fotobox bereit. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.