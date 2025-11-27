/ ©5 Minuten
Polizei ermittelt nach nächtlichem Einbruch in St. Veit
Einbrecher waren in der Nacht auf Mittwoch in St. Veit an der Glan zugange. Bei einem Einfamilienhaus wurde die Terrassentür aufgebrochen. Gold und Schmuck sind verschwunden.
Wie die Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan schildern, wurde die Terrassentür aufgebrochen. „In weiterer Folge wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht“, so die Polizisten. Dabei stahlen sie Gold und Schmuck im Wert niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen.
