Symbolfoto von 5min.at: Straßenschild der Polizei.
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in St. Veit an der Glan.
St. Veit an der Glan
27/11/2025
Polizei ermittelt nach nächtlichem Einbruch in St. Veit

Einbrecher waren in der Nacht auf Mittwoch in St. Veit an der Glan zugange. Bei einem Einfamilienhaus wurde die Terrassentür aufgebrochen. Gold und Schmuck sind verschwunden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Wie die Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan schildern, wurde die Terrassentür aufgebrochen. „In weiterer Folge wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht“, so die Polizisten. Dabei stahlen sie Gold und Schmuck im Wert niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen.

