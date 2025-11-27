Polizei ermittelt nach nächtlichem Einbruch in St. Veit

Einbrecher waren in der Nacht auf Mittwoch in St. Veit an der Glan zugange. Bei einem Einfamilienhaus wurde die Terrassentür aufgebrochen. Gold und Schmuck sind verschwunden.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in St. Veit an der Glan.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in St. Veit an der Glan.

Wie die Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan schildern, wurde die Terrassentür aufgebrochen. „In weiterer Folge wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht“, so die Polizisten. Dabei stahlen sie Gold und Schmuck im Wert niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen.