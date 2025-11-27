Gewerkschaft zieht gegen Spittals Bürgermeister vor Gericht

Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) steht im Verdacht, Mitte November Einfluss auf die Gewerkschaftswahl der younion in der Stadtgemeinde genommen zu haben. 5 Minuten berichtet. Diese will nun – nach mehreren offenbar gescheiterten Gesprächsrunden – den Rechtsweg bestreiten. Das teilte die Gewerkschaft am Donnerstag in einer Presseaussendung mit. „Wir haben alles versucht, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Leider war das nicht möglich. Jetzt ist die Justiz am Zug, um die Rechte unserer Mitglieder zu schützen […]“, erklärt Hannes Mattersdorfer, Landesvorsitzender der younion.

Köfer sieht sich zu Unrecht beschuldigt

Bereits in der Vergangenheit hat Gerhard Köfer die Anschuldigungen bestritten. Er wirft der Gewerkschaft „Falschinformationen“ vor und betont: „Es hat zu keiner Zeit eine Einmischung meinerseits, schon gar nicht von einem meiner Mitarbeiter, in diese Wahl gegeben.“ Der Klage sieht er „mehr als gelassen entgegen“. Zudem kündigt er „aufgrund der unglaublichen Vorwürfe der Gewerkschaft“ eine Klage gegen die younion an: „Fakt ist, dass die haarsträubenden Geschehnisse rund um diese Wahl mehr als nur aufklärungsbedürftig sind und zivil- und strafrechtlich geprüft werden müssen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.11.2025 um 17:49 Uhr aktualisiert