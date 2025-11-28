Frostiger Start in Kärnten: Doch bald scheint die Sonne

Kärnten startet am Freitag mit frostigen Temperaturen in den Tag, muss aber nicht lange auf die Sonne warten. Nach Auflösung der Nebelfelder wird es strahlend sonnig.

Der Freitag bringt nach einigen morgendlichen Nebel- und Hochnebelfeldern strahlenden Sonnenschein in ganz Kärnten. „Selbst im Klagenfurter Becken lösen sich diese noch am Vormittag auf“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Der Nordwind wird im gesamten Bundesland spürbar abflauen. Allerdings müssen die Kärntner in der Früh mit teils sehr frostigen Temperaturen rechnen. Bis zum Nachmittag steigen die Höchstwerte dann nur auf magere 0 bis 4 Grad an.