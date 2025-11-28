Österreichischer Jazzpreis verliehen: Das sind die Preisträger

Der Österreichische Jazzpreis wurde am vergangenen Mittwoch im Casineum Velden im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben.

Eine siebenköpfige Fachjury zeichnete Musiker in den Kategorien Best Newcomer, Best Album, Best Live Act sowie erstmals im neuen Format High Impact Award aus.

Feierliche Gala im Casineum Velden

Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig hob in ihrer Ansprache Kärntens langjährige Jazztradition hervor: „Kärnten verfügt über eine beeindruckende Dichte an herausragenden Musikerinnen und Musikern. Die Auszeichnung für Wolfgang Puschnig, eine der international bedeutendsten Jazzpersönlichkeiten Österreichs, unterstreicht diese besondere Qualität.“ Sie betonte zudem die Bedeutung engagierter Veranstalter, Festivals und Ausbildungsstätten – allen voran das Jazzinstitut der Gustav-Mahler-Privatuniversität – für ein Umfeld, in dem künstlerische Exzellenz gedeihen kann.

„Das ist ein starkes Signal“

„Jazz ist für Kärnten nicht nur eine Kunstform, sondern ein lebendiger Teil unserer Identität“, so Schaunig. Besonders erfreut zeigte sie sich darüber, dass der Jazzpreis bereits zum zweiten Mal in Kärnten ausgetragen wird: „Das ist ein starkes Signal für unsere kulturelle Strahlkraft.“ Die Newcomer-Preisträgerin Helene Glüxam würdigte sie als „außergewöhnliche Musikerin“, deren mutige Klangsprache zwischen Kontrabass, Stimme und experimentellen Techniken internationale Aufmerksamkeit erregt. Schaunig dankte Initiator Harald Huber, den Organisatoren, der Jury sowie allen Musikschaffenden für ihr Engagement in der österreichischen Jazzszene.

Die Preisträger 2025: Best Newcomer: Helene Glüxam Jurybegründung: Herausragende Technik, eigenständiger Stil und große stilistische Vielfalt – vom Soloprogramm mit der Kombination aus tiefem Bass und hoher Stimme bis zu Projekten zwischen kurdischer Musik, improvisierter Musik und Big Bands. 2. Platz: Robin Gadermaier 3. Platz: Anna Tsombanis Best Album: Kenji Herbert Trio – A Million Forests of the Fall Jurybegründung: Frische Klangwelt zwischen Jazz, Indie-Rock und Ambient; zeitgemäß, rau und risikofreudig. 2. Platz: Harry Pepl (tape) & The (Lonely) Single Swinger Band – Live 3. Platz: Tobias Meissl Trio – Mr. Resolved Best Live Act: Christian Muthspiel & ORJAZZTRA VIENNA Jurybegründung: Das 18-köpfige Orchester begeistert seit 2018 mit präzisen Arrangements, Vielseitigkeit und über 200 Konzerten. 2. Platz: Golnar Shahyar 3. Platz: Mahan Mirarab

© LPD Kärnten/Steinacher | Am Foto: Helene Glüksam (Siegerin Kategorie Newcomer)

High Impact Award: Wolfgang Muthspiel und Wolfgang Puschnig

Der von der KELAG gestiftete Preis würdigt Persönlichkeiten, die die österreichische Jazzszene nachhaltig geprägt haben. Wolfgang Muthspiel steht für internationale Projekte, das Label „Material Records“ und seine langjährige Förderung des Jazz-Nachwuchses. Wolfgang Puschnig, Gründungsmitglied des Vienna Art Orchestras, prägt die Szene durch Projekte wie Air-Mail, Alpine Aspects und Saxofour sowie durch seine Lehrtätigkeit an der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw). Seine Arbeiten reichen von Volksmusik über koreanische Kooperationen bis zu klassischen Ensembles und spiegeln die Breite des Jazzpreises wider.