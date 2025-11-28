KV-Sozialwirtschaft: Keine Einigung nach dritter Verhandlungsrunde

Auch nach der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Beschäftigten der Sozialwirtschaft konnte keine Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter erzielt werden.

Die dritte Runde der Verhandlungen ist gescheitert. Die Arbeitgeber haben ein Angebot von durchschnittlich 1,71 Prozent auf KV-Gehälter und 1,3 Prozent auf IST-Gehälter für 2026 und 1,65 Prozent auf KV- und IST-Gehälter für 2027 vorgelegt. „Für uns ist das weiterhin unzureichend. Wir bereiten uns nun auf Warnstreiks vor, um zu zeigen, dass wir für einen fairen Abschluss kämpfen werden“, so Valid Hanuna von der Gewerkschaft GPA Kärnten.

„Einstimmig abgelehnt“

Das Gesamtangebot der Arbeitgeber bleibt weit hinter den Erwartungen der Gewerkschaften und ihrer kommunizierten Forderungen zurück, heißt es in einer Aussendung. „Von echter Wertschätzung unserer Arbeit kann weiterhin keine Rede sein. Daher hat das Verhandlungsteam dieses Angebot einstimmig abgelehnt“, erklärt Hanuna.

Nächste Verhandlungsrunde am 11. Dezember

Die nächste Verhandlungsrunde soll am 11. Dezember stattfinden. Die Gewerkschaften werden bis dahin den Druck erhöhen. „Es wird Aktionen in allen Einrichtungen geben. Wir werden Betriebsversammlungen abhalten und auch eine öffentliche Veranstaltung wird vorbereitet“, informiert Hanuna weiter. Zwischen 2. Und 4. Dezember werden zudem Warnstreiks stattfinden. „Wir erwarten uns ein deutlich verbessertes Angebot in der nächsten Verhandlungsrunde. Denn gerade in Zeiten des anhaltenden Personalmangels braucht es in dieser Branche spürbare Gehaltserhöhungen und vor allem bessere Arbeitsbedingungen“, so Hanuna abschließend.

©GPA Kärnten Am Foto: Valid Hanuna (Mitte) mit seinem Kärntner Verhandlungsteam: Silvia Igumnov (AVS), Isabella Zeiringer-Habich (Hilfswerk), Dunja Abuja (Kindernest), Monika Klengl (Gewerkschaft GPA), Markus Prantl (Senacura) und Silvia Plahsnig (Lebenshilfe) – von links.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 09:15 Uhr aktualisiert