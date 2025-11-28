Kärntner Deko-Firma muss sich sanieren: 15 Dienstnehmer betroffen

Der AKV und der KSV1870 gaben heute bekannt, dass über das Vermögen der FEST-DEKOR GmbH in St. Paul im Lavanttal ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung, berichten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Es sind rund 20 Gläubiger und 15 Dienstnehmer betroffen.

Rund 850.000 Euro Passiva

Die Passiva belaufen sich auf rund 850.000 Euro. Aktiva seien derzeit noch nicht bezifferbar und müssen erst vom Insolvenzverwalter geprüft werden, heißt es weiter. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der fabriksmäßigen Herstellung von Papierwaren, insbesondere von Fest- und Dekorationsartikeln aus entflammbarem Papier.

Unternehmensfortführung angestrebt

„Die Insolvenzursachen sind unzureichend dargelegt und werden diese im Laufe des

Verfahrens zu erörtern sein“, heißt es. Die Unternehmensfortführung werde angestrebt. Laut Antrag ist die Betriebsfortführung sowie der Abschluss eines 30 prozentigen Sanierungsplanes beabsichtigt. „Die Finanzierung des Sanierungsplanes soll durch den Abverkauf des hohen Umlaufvermögens gewährleistet werden. Ein Mitarbeiterabbau ist nicht geplant“, so der AKV. Gläubigerforderungen können ab sofort bis zum 5. Jänner 2026 über den KSV1870 und beim AKV angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Herbert Juri bestellt.