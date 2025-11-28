So wird das Wetter am 1. Adventwochenende in Kärnten

Das erste Adventwochenende steht vor der Tür und was wir in Kärnten wettertechnisch erwarten dürfen, erfährst du hier.

Das Wetter am Wochenende in Kärnten wird frostig, etwas nebelig und auch sonnig.

Das Wetter am Wochenende in Kärnten wird frostig, etwas nebelig und auch sonnig.

Nicht mehr lange und dann ist auch schon wieder Wochenende. Vielen freuen sich schon auf den ersten Advent um die Weihnachtszeit gebührend einzuläuten. Am heutigen Freitag erwartet die Kärntner nach einem nebeligen Morgen größtenteils Sonnenschein pur.

Sonne und einige Wolkenfelder am Samstag

Wie die Geosphere Austria informiert, wird die Sonne am Samstag von einigen Wolkenfeldern getrübt: „Am längsten scheint die Sonne in den östlichen Landesteilen abseits von Nebelfeldern. Spätestens mit Aufzug der Wolken verschwinden die Nebelfelder auch hier.“ Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und sechs Grad.

Wolkenfelder und sonniger Sonntag

Der Nebel wird am Sonntag noch beständiger und kann stellenweise auf über 1.000 Meter Seehöhe hinauf reichen, weiß David Kaufmann von tauernwetter.at. „Auf den Bergen ist es in der Früh und am Vormittag noch meist sonnig, am Nachmittag könnten von Süden her dichtere Wolkenfelder auch hier den Sonnenschein trüben“, so der Wetterexperte und betont abschließend, dass Autofahrer besonders in den Morgenstunden mit Glättegefahr durch gefrierenden Nebel rechnen sollten.

Was ist dein Lieblingswetter? Sonnig und warm Regen und kühl Windig und stürmisch Schneefall und Kälte Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wetterausblick für das Wochenende in Kärnten Freitag, 28. November 2025: großteils Sonnenschein pur

Temperaturen zwischen einem und vier Grad Samstag, 29. November 2025: Wolkenfelder trüben den Sonnenschein

Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad Sonntag, 30. November 2025: Außerhalb der Nebelregionen (zB. Klagenfurter Becken) scheint die Sonne

ausgedehnte Wolkenfelder im Tagesverlauf

Temperaturen zwischen drei und sieben Grad

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 13:43 Uhr aktualisiert