So wird das Wetter am 1. Adventwochenende in Kärnten
Das erste Adventwochenende steht vor der Tür und was wir in Kärnten wettertechnisch erwarten dürfen, erfährst du hier.
Nicht mehr lange und dann ist auch schon wieder Wochenende. Vielen freuen sich schon auf den ersten Advent um die Weihnachtszeit gebührend einzuläuten. Am heutigen Freitag erwartet die Kärntner nach einem nebeligen Morgen größtenteils Sonnenschein pur.
Sonne und einige Wolkenfelder am Samstag
Wie die Geosphere Austria informiert, wird die Sonne am Samstag von einigen Wolkenfeldern getrübt: „Am längsten scheint die Sonne in den östlichen Landesteilen abseits von Nebelfeldern. Spätestens mit Aufzug der Wolken verschwinden die Nebelfelder auch hier.“ Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und sechs Grad.
Wolkenfelder und sonniger Sonntag
Der Nebel wird am Sonntag noch beständiger und kann stellenweise auf über 1.000 Meter Seehöhe hinauf reichen, weiß David Kaufmann von tauernwetter.at. „Auf den Bergen ist es in der Früh und am Vormittag noch meist sonnig, am Nachmittag könnten von Süden her dichtere Wolkenfelder auch hier den Sonnenschein trüben“, so der Wetterexperte und betont abschließend, dass Autofahrer besonders in den Morgenstunden mit Glättegefahr durch gefrierenden Nebel rechnen sollten.
Wetterausblick für das Wochenende in Kärnten
Freitag, 28. November 2025:
- großteils Sonnenschein pur
- Temperaturen zwischen einem und vier Grad
Samstag, 29. November 2025:
- Wolkenfelder trüben den Sonnenschein
- Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad
Sonntag, 30. November 2025:
- Außerhalb der Nebelregionen (zB. Klagenfurter Becken) scheint die Sonne
- ausgedehnte Wolkenfelder im Tagesverlauf
- Temperaturen zwischen drei und sieben Grad