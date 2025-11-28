Kärnten startet mit Umsetzung des Gesundheitsstrukturplans

Im Vorfeld hat der „Regionale Strukturplan Gesundheit 2030“ (RSG 2030) für ordentlich Wirbel gesorgt. Mehr dazu unter: „Spitäler entlasten“: Land hält an umstrittenen Strukturplan fest. Im Zentrum der ersten Umsetzungsmaßnahmen steht nun der Ausbau der Primärversorgung. Das gaben Gesundheitslandesrätin Beate Prettner, ÖGK-Obmann Andreas Huss und ÖGK-Kärnten-Vorsitzender Georg Steiner am Freitag bekannt. In den Bezirken Feldkirchen und St. Veit werden die ersten neuen Primärversorgungseinheiten (PVE) entstehen, sie sollen zeitnah durch die ÖGK ausgeschrieben werden. Prettner: „Die PVE entlasten die Spitäler, bringen Versorgung direkt zu den Menschen und werden helfen, Wartezeiten zu verkürzen.“ Konkret sieht der Fahrplan vor, dass von 2026 bis 2030 jährlich jeweils zwei neue PVE ausgeschrieben werden.

Spezialambulatorien sollen Wartezeiten deutlich verkürzen

Parallel beginnt die Umsetzung der bis zu acht Spezialambulatorien im niedergelassenen Bereich, darunter Kompetenzzentren für Diabetes, Urologie, Augen, Dermatologie und Schmerzmedizin. Prettner erklärt: „Diese Ambulatorien bringen viele Leistungen, die bisher nur in Krankenhäusern verfügbar waren, direkt zu den Menschen, reduzieren Wartezeiten und entlasten die Spitalsambulanzen sowie die niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzte.“ Der Fahrplan sieht vor, dass pro Jahr mindestens ein neues Ambulatorium ausgeschrieben wird. Georg Steiner bekräftigt: „Am Anfang der Konzeptionierung steht nun die konkrete Leistungsbeschreibung, um dann auch baulich entsprechende Vorkehrungen treffen zu können. Wir werden einen eigenen Bauausschuss installieren.“ Parallel dazu müssen sich der Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) und die Sozialversicherung über eine gemeinsame Finanzierung verständigen.

Anlaufstelle für Nicht-Notfälle

Ein weiterer Meilenstein ist die zweite Erstversorgungsambulanz (EVA) im Klinikum Klagenfurt. Sie wird bereits im zweiten Quartal 2026 starten. „Die EVA ist die erste Anlaufstelle für Nicht-Notfälle außerhalb von üblichen Ordinationszeiten, die sonst in einer Spitalsambulanz aufschlagen würden. Die EVA in Villach hat gezeigt, dass über 87 Prozent der Fälle ohne weitere Behandlung im Krankenhaus versorgt werden können. Dieses Modell ist eine offensichtliche Entlastung für die Spitalsambulanzen“, so Prettner.

Psychische Gesundheit im Fokus

Geplant ist außerdem der Aufbau einer strukturierten psychosozialen Versorgung in Österreich. „Das Ziel besteht darin, in allen 32 Versorgungsregionen Österreichs multidisziplinäre Versorgungszentren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einzurichten. Darauf aufbauend soll eine österreichweit vereinheitlichte Versorgung mit Vertragspsychotherapeuten sowie Vertragspsychologen gewährleistet werden.“ Hier werden auch die vier ambulanten psychiatrischen Therapiezentren (PTZ), die es in Klagenfurt und Villach jeweils für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche gibt, weiter gemeinsam finanziert, so Huss: „2026 zu einem Drittel von der ÖGK.“

Details des RSG 2030 in aller Kürze: Im niedergelassenen Bereich: Erweiterung um 5 Facharzt-Planstellen (Augenheilkunde, Innere Medizin, Lungenkrankheiten, Urologie, Psychiatrie)

Errichtung von bis zu 8 Ambulatorien – fixiert in den Bereichen Urologie, Augen, Dermatologie, Schmerzen, Diabetes

Errichtung von bis zu 10 zusätzlichen PVE

Installierung einer Erstversorgungsambulanz (EVA) im Klinikum Klagenfurt Im Bereich der Krankenanstalten: Erhöhung der ambulanten Betreuungsplätze um 24

Reduktion der stationären Betten um 131 (davon 5 tagesklinische Plätze)

Schärfung und Ausbau von Kooperationen und bilateralen Vereinbarungen zwischen Fondskrankenanstalten

Etablierung von konkreten Versorgungsaufträgen je Fondskrankenanstalt

Team Kärnten drängt auf schnelle Umsetzung

„Rasch sichtbare Umsetzungsschritte und Verbesserungen im Gesundheitsbereich im Sinne der Bevölkerung“ erwartet sich auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „Aktuell prägen lange Wartezeiten auf Termine, mangelnde Versorgung, insbesondere an Wochenenden und Feiertagen sowie ein gravierender Personalmangel im ärztlichen und pflegerischen Bereich das Bild, das das Gesundheitssystem abgibt. Angesichts dieser Problemstellungen müssen die versprochenen Verbesserungen, die mit dem RSG 2030 einhergehen sollen, umgehend umgesetzt und erreicht werden.“