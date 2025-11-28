Spiele & Schokolade: So viel geben Kärntner für den Nikolaustag aus

Der Nikolaustag ist für viele Familien ein Anlass, kleine Aufmerksamkeiten zu schenken und damit ein wichtiger Impuls für den regionalen Einzelhandel. Rund 50 Euro wollen die Kärntner dafür heuer durchschnittlich ausgeben.

Eine aktuelle Erhebung der KMU Forschung Austria zeigt einen klaren Trend: Am häufigsten beschenkt werden die eigenen Kinder (30 Prozent) sowie der Partner (32 Prozent). Beim Einkauf setzen 91 Prozent auf den stationären Handel, während 19 Prozent (auch) online shoppen. Süßigkeiten und Schokolade sind dabei mit großem Abstand die beliebtesten Geschenke. Gefolgt von Spielwaren und Büchern. Im Durchschnitt wollen diejenigen, die Schokonikoläuse besorgen, 3,6 Stück davon kaufen.

Appell der Wirtschaftskammer: #heimkaufen

„Der Nikolaustag bleibt ein Highlight im Jahr, das Freude und Tradition verbindet. Es ist schön zu sehen, wie lebendig diese Bräuche geblieben sind“, betont Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, der zum regionalen Einkaufen aufruft. „Wer regional einkauft, unterstützt lokale Unternehmen und schont durch kurze Transportwege die Umwelt.“

©WKK | Studiohorst Am Foto: Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten

Über die Hälfte feiert in Kärnten

Bei 60 Prozent der Kärntner wird der Nikolaustag gefeiert – für viele gehört dabei auch ein Besuch des Nikolaus dazu. In 52 Prozent dieser Haushalte verkleidet sich jemand und stattet den Kindern einen persönlichen Besuch ab. Ein Drittel pflegt die Tradition, die Stiefel zu befüllen, während ein Viertel der Befragten angibt, zu diesem Anlass gemeinsam zu essen. Und immerhin elf Prozent backen gemeinsam Nikolaus-Plätzchen oder andere festliche Leckereien. „Der Nikolaustag bleibt damit nicht nur ein schöner Familienbrauch, sondern auch ein starkes Zeichen für regionale Verbundenheit“, so Haberl abschließend.