/ ©OGV Reisen
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Geschäftsführung von OGV Reisen mit dem Spendencheck.
OGV Reisen und die Combo Liveband übergaben 2.100 Euro an die Kärntner Kinderkrebshilfe.
Hermagor
28/11/2025
Aus Jubiläumsreise wurde Spendenaktion: Über 2.000 Euro für Krebshilfe

Spenden in Höhe von 2.100 Euro wurden an die Kärntner Kinderkrebshilfe übergeben. Diese wurden im Rahmen der Jubiläumsreise von OGV Reisen und der Combo Liveband gesammelt.

„Die Idee, das Jubiläum mit einer sozialen Aktion zu verbinden, stieß auf große Resonanz“, heißt es vonseiten der Obergailtaler Verkehrsbetriebs GmbH (OGV). Die Teilnehmenden zeigten sich großzügig, sodass ein beeindruckender Betrag zusammenkam. „Es war uns wichtig, unser Jubiläum nicht nur zu feiern, sondern auch etwas zurückzugeben.“ Ähnlich sieht das auch die Combo Liveband: „Musik verbindet – und es war schön zu sehen, wie viele Menschen bereit waren zu helfen.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Liveband Combo mit dem Spendencheck.
©Tamara Jarnig
Gemeinsam Gutes tun: 2.100 Euro wurden an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet.
