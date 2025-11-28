VCÖ mahnt zur Vorsicht bei Glühwein & Co.: Unfallrisiko steigt

Im 1. Halbjahr wurden in Kärnten bei 89 Alko-Unfällen insgesamt 106 Menschen verletzt. Zwar ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr niedriger, dennoch appelliert der VCÖ Glühwein und Punsch mit Vorsicht zu genießen. Denn meist wird deren Alkoholgehalt unterschätzt. VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky erinnert daran, dass bereits bei 0,5 Promille das Unfallrisiko auf das Doppelte steigt; bei 1,0 Promille auf das siebenfache und bei zwei Promille auf das 35-Fache! „Die Devise ‚Don’t drink and drive‘ ist unbedingt zu beherzigen“, so Jaschinsky. Weiters zeigt die VCÖ-Analyse, dass es einen deutlichen Unterschied beim Anteil der Alko-Unfälle zwischen den Kärntner Bezirken gibt. Daten der Statistik Austria würden zeigen, dass der Anteil der Alko-Unfälle im Vorjahr im Bezirk Völkermarkt mit 9,7 Prozent am höchsten war, vor dem Bezirk Feldkirchen mit 9,2 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil der Alko-Unfälle wiederum im Bezirk Hermagor.

Alko-Unfälle häufen sich besonders in den Nachtstunden

Eine österreichweite Auswertung zeigt, dass am Samstag und Sonntag Anteil und Anzahl der Alko-Unfälle am höchsten sind. Und während tagsüber der Anteil der Alko-Unfälle an den Verkehrsunfällen bei eins bis fünf Prozent liegt, sind zwischen Mitternacht und vier Uhr in der Früh bei rund 40 Prozent der Verkehrsunfällen Alkoholisierte beteiligt, macht der VCÖ aufmerksam. Empfohlen wird daher, möglichst Bahn, Bus oder Anrufsammeltaxi zu nutzen, um zu Veranstaltungen oder Weihnachtsmärkten zu kommen. „Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot macht unsere Mobilität nicht nur umweltverträglicher, sondern auch sicherer“, stellt Jaschinsky abschließend fest. Präventiv gegen Unfälle wirken auch die Kontrollen der Exekutive. Im Vorjahr wurden in Kärnten 130.178 Alko-Kontrollen durchgeführt, bei 3.102 kam es zu einer Anzeige.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2025 um 16:45 Uhr aktualisiert