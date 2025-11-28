Trübes Wochenende: Wolken ziehen über Kärnten auf

Am Samstag ziehen von Westen her Wolkenfelder auf und trüben den Sonnenschein in Kärnten. Die Höchstwerte klettern auf maximal 6 Grad,

Am Samstagmorgen treffen aus Westen Wolkenfelder über Kärnten ein. Dadurch wird der Sonnenschein im Tagesverlauf allmählich getrübt. „Am längsten scheint die Sonne in den östlichen Landesteilen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria, „zumindest abseits der Nebelfelder.“ Die Höchstwerte bewegen sich lediglich zwischen 2 und 6 Grad.