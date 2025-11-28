Skip to content
/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkigen Herbsttage in der Klagenfurter Ostbucht.
Der Sonnenschein wird im Tagesverlauf allmählich getrübt.
Kärnten
28/11/2025
Trübes Wochenende: Wolken ziehen über Kärnten auf

Am Samstag ziehen von Westen her Wolkenfelder auf und trüben den Sonnenschein in Kärnten. Die Höchstwerte klettern auf maximal 6 Grad,

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
Am Samstagmorgen treffen aus Westen Wolkenfelder über Kärnten ein. Dadurch wird der Sonnenschein im Tagesverlauf allmählich getrübt. „Am längsten scheint die Sonne in den östlichen Landesteilen“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria, „zumindest abseits der Nebelfelder.“ Die Höchstwerte bewegen sich lediglich zwischen 2 und 6 Grad.

