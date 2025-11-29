Fahndung: Polizei stoppt mutmaßliche Ladendiebe in Oberkärnten

Polizisten haben am Freitag im Bezirk Spittal an der Drau zwei mutmaßliche Ladendiebe gefasst. Die gestohlene Ware befand sich noch im Auto der Verdächtigen.

Seinen Anfang nahm alles in einem Handelsbetrieb in Dölsach (Osttirol). „Dort hatten Mitarbeiter angezeigt, dass es soeben zu einem Ladendiebstahl gekommen sei“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Die Tatverdächtigen konnten flüchten, darum wurde in der Folge eine Fahndung in Osttirol sowie in Oberkärnten eingeleitet.

Männer in Kärnten gefasst

Kräfte der Polizeiinspektion Greifenburg konnten den Wagen der mutmaßlichen Ladendiebe schließlich gegen 14 Uhr anhalten. Im Fahrzeug fanden sich mehrere Flaschen Spirituosen. „Deren Wert lag in einem niedrigen, vierstelligen Bereich“, wie die Beamten berichten. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die Insassen – ein 36-Jähriger und ein 40-jähriger Rumäne – vorerst festgenommen.

Nicht der erste Ladendiebstahl

Beide zeigten sich im Rahmen der Einvernahmen geständig. Offenbar waren die Spirituosen bereits in einem anderen Handelsbetrieb in Debant gestohlen worden. In der Folge wollten die beiden Männer auch in Dölsach zuschlagen. Dabei wurden sie aber von einer Mitarbeiterin ertappt. Gestohlen wurde dort nichts. Die Rumänen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freien Fuß gesetzt. „Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen“, erklären die Polizisten abschließend.