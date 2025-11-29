Kalender setzt Jauntaler Feuerwehr auch 2026 in Szene

Auch heuer haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal wieder einen Jahreskalender zusammengestellt. Der Erlös fließt in die Anschaffung moderner und dringend benötigter Ausrüstung.

Um notwendige Ausrüstungsgegenstände anzuschaffen, startet die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal auch heuer wieder eine Kalenderaktion. Jeder Euro fließt direkt in Geräte, die im Einsatzfall Leben schützen können. „Ein besonderes Highlight bilden auch in diesem Jahr die Kinder unserer Feuerwehrmitglieder, die mit sichtbarer Freude an den Fotoshootings teilnehmen und den Kalender mit ihrer natürlichen Begeisterung bereichern“, erklärt Kommandant Johann Horwath jun. und Kameradschaftsführer Oliver Prott ergänzt: „Ohne unsere zahlreichen Sponsoren wäre dieses Projekt nicht möglich.“

Neue Mitglieder gesucht

Der Kalender ist ab sofort bei allen Kameraden sowie in der Trafik Pruntsch in St. Kanzian am Klopeiner See erhältlich. Die Feuerwehr Stein im Jauntal nutzt diese Aktion außerdem, um Menschen anzusprechen, die sich vorstellen können, Teil der Feuerwehr zu werden: „Egal ob jung oder erwachsen, ob mit oder ohne Vorerfahrung: Jede und jeder ist eingeladen, unverbindlich in den Feuerwehralltag hineinzuschnuppern.“