Wilde Fahrt durch St. Veit: Jetzt steht Kärntnerin vor Gericht

Vermutlich im Drogenrausch raste eine Kärntnerin im April 2025 durchs Ortsgebiet von St. Veit. Dabei verursachte sie einen heftigen Verkehrsunfall. Nun muss sie sich wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Es waren wilde Szenen, die sich im April dieses Jahres, auf der Villacher Straße in St. Veit an der Glan abgespielt haben. Wie berichtet, wollen mehrere Zeugen eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt dabei beobachtet haben, wie sie in den Abendstunden mehrere Autofahrer auf der B94 Villacher Straße mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben soll. In der Folge fuhr sie noch auf der Gegenfahrbahn links an einer Verkehrsinsel vorbei, wobei es zu einer Kollision mit einem 27-jährigen Lenker aus St. Veit an der Glan kam. „Die beiden Fahrzeuge streiften sich seitlich“, hieß es damals vonseiten der Polizei-Dienststelle St. Veit an der Glan.

Auto landet im Bachbett

Im Zuge dessen verlor die 24-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und blieb nach rund 170 Metern im untermauerten Bachbett des Mühlbaches in St. Veit an der Glan liegen. „Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr unter Einsatz eines hydraulischen Bergegerätes befreit werden“, so die Beamten weiter. Sie wurde schwer verletzt nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung

Der 27-Jährige konnte sein ebenfalls schwer beschädigtes Fahrzeug zunächst noch selbständig verlassen. Wie nun aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt zu entnehmen ist, dürfte er damals schwere Verletzungen davon getragen haben. Die Lenkerin muss sich darum am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, wegen fahrlässiger Körperverletzung vor Richterin Sabine Götz verantworten. Auch soll sie vor der Fahrt Cannabis konsumiert haben. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.