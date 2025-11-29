Wechsel an der Spitze: Kärntner Gemeindepartei startet in neue Ära

Zu einem Generationswechsel kam es beim außerordentlichen Gemeindeparteitag der Volkspartei Griffen. Nach mehr als 20 Jahren übergab Bürgermeister Josef Müller den Parteivorsitz an Vizebürgermeister Thorsten Unterberger.

Im Rahmen des Parteitags wurde Josef Müller für seine jahrzehntelangen Verdienste um die Volkspartei Griffen und den Bezirk Völkermarkt mit der Goldenen Ehrennadel der Kärntner Volkspartei ausgezeichnet. „Eine geordnete Übergabe zeigt die Stärke und Geschlossenheit der ÖVP Griffen. Mein Dank gilt ‚Mex‘ Müller für seine jahrzehntelange Arbeit und mein Glückwunsch Thorsten Unterberger, der diesen erfolgreichen Weg fortsetzen wird“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Unterberger folgt auf Müller

Der scheidende Gemeindeparteiobmann blickte dankbar zurück: „Es waren über 20 intensive und erfolgreiche Jahre. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Verantwortung weiterzugeben.“ Der neu gewählte Gemeindeparteiobmann bedankte sich wiederum für das Vertrauen: „Diese Aufgabe ist eine Ehre. Gemeinsam mit unserem Team werden wir Griffen weiter positiv gestalten und unseren erfolgreichen Kurs fortsetzen.“