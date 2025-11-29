Verkehr durch Lieserschlucht rollt wieder – aber nur in eine Richtung

Die Arbeiten am Radweg durch die Lieserschlucht im Bezirk Spittal an der Drau schreiten voran. Am Samstag wurde die Totalsperre plangemäß aufgehoben. Die Katschberg Straße (B99) ist in Richtung Seeboden wieder einspurig befahrbar.

Der Bau des Radweges liegt im Zeitplan. Er ist von der Ortseinfahrt Spittal bis zur Ertlwand baulich weitgehend fertiggestellt.

Der Bau des Radweges liegt im Zeitplan. Er ist von der Ortseinfahrt Spittal bis zur Ertlwand baulich weitgehend fertiggestellt.

Während der Totalsperre wurde intensiv an der Errichtung weiterer Kragplatten gearbeitet. „Zusätzlich zu den bereits seit Baubeginn errichteten 500 Metern Kragplatten konnten seit 1. Oktober weitere 200 Meter an Kragplatten im Bereich vom Marienheim bis zur Ertlwand hergestellt werden. Der Bau dieses Leuchtturmprojekts liegt damit im Zeitplan […]“, berichtet Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

Weitere 200 Meter an Kragplatten errichtet

„Um den straffen Zeitplan einhalten zu können, mussten pro Woche im Schnitt 50 Meter an Kragplatten betoniert werden“, weiß Gruber. Auf dem rund 200 Meter langen Abschnitt wurden im Vorfeld rund 100 Pfähle in den Untergrund gebohrt. Im Zuge der Betonierarbeiten waren rund 400 Quadratmeter Schalung herzustellen und rund 420 Kubikmeter Beton mit rund 33 Tonnen Bewehrung zu verbauen.

Einspurig offen

Am Samstag wurde die Totalsperre nun plangemäß wieder aufgehoben. Die Katschberg Straße (B99) ist jetzt zumindest in Fahrtrichtung Seeboden wieder einspurig befahrbar. In Fahrtrichtung Spittal wird der Verkehr weiter über die L10 Trebesinger Straße umgeleitet. Diese Regelung gilt bis 1. Februar 2026. Mitte Dezember soll auch die Fußgängerbrücke über die Lieser wieder geöffnet werden.

Totalsperre im Februar 2026 wieder in Kraft

Im kommenden Jahr wird weiter intensiv an dem Radweg gearbeitet, insgesamt sollen die Bauarbeiten noch bis 2028 andauern. Einspurig geführt wird der Verkehr durch die Lieserschlucht bis zum 1. Februar 2026. Ab dem 2. Februar bis voraussichtlich Ende Mai 2026 wird die B99 durch die Lieserschlucht wieder vollkommen für den Verkehr gesperrt. Im Juni 2026 wird sie in Richtung Seeboden einspurig geöffnet, im Sommer ist die B99 erneut vollständig in beide Richtungen befahrbar.