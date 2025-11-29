Theaterabend in St. Veit: Soroptimist Club setzt starkes Signal

Anlässlich der weltweiten Aktion „Orange the world“ stellte auch der Soroptimist Club St. Veit an der Glan eine Veranstaltung auf die Beine. Gezeigt wurde ein Stück des Vitus-Theaters.

Das gezeigte Stück „Schichten“ handelt von weiblichen Lebenswelten, heißt es vonseiten des Soroptimist Clubs St. Veit an der Glan. Organisiert wurde es in Kooperation mit der HLW und Professorin Rosa Windbichler organisiert. Neben der Abendveranstaltung hat es bereits am Vormittag eine Vorführung für die Schüler geben. Sie sorgten am Abend auch für das Buffet.

Spenden für Gleichberechtigung

Der Reinerlös der Veranstaltung geht an den Verein „EqualiZ“, der sich seit Jahrzehnten für die Rechte von Mädchen und jungen Frauen engagiert. In den kommenden Tagen werden außerdem mehrere Gebäude im Bezirk orange beleuchtet, darunter das Rathaus und die Burgruine Liebenfels. Ebenfalls ein Zeichen gegen Gewalt.