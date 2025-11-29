Flugzeug landete auf der Autobahn: Einsatzkräfte vor Ort

Da hatte man wohl seinen Augen kaum getraut. Am heutigen Samstagnachmittag ist aus noch unerklärlichen Gründen ein Flugzeug auf der A2 Südautobahn zwischen Hermagor und Arnoldstein gelandet.

Heute ist ein Flugzeug auf der Fahrbahn der A2 Südautobahn in Kärnten gelandet.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, landete tatsächlich ein Flugzeug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Italien. Es dürfte sich um ein Kleinflugzeug oder Segelflugzeug handeln.

Keine Verletzten laut ersten Informationen

Die Streifen sind vor Ort und führen Erhebungen durch. Wie es weiter heißt, gibt es laut ersten Informationen keine Verletzten. Mehr Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, diese folgen.

©Leser | Da staunte man wohl am heutigen Samstagnachmittag auf der A2 in Kärnten nicht schlecht…

#Update: Ein Fahrstreifen der Autobahn befahrbar

Gegen 16.35 Uhr informierte die Pressestelle der Landespolizeidirektion weiter, dass es bei dem Motorsegler technische Probleme gegeben haben dürfte, weshalb er notlanden musste. Ein Österreicher wollte von Klagenfurt aus einen Rundflug machen, diesen musste er jedoch abbrechen. Der Mann konnte den Motorsegler gut landen, auch heißt es weiter, dass keine Personen verletzt oder gefährdet wurden. Es ist aktuell ein Fahrstreifen der Autobahn befahbar.

©Paul Struger | Ersten Informationen zufolge soll niemand verletzt sein. ©Leser | Die Polizei führt weitere Erhebungen durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 16:41 Uhr aktualisiert