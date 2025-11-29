Taucher wurde in Krumpendorf vermisst

Heute wurden die Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach am See zu einem Einsatz im Krumpendorf alarmiert. Ein Taucher wurde vermisst und es konnten keine Luftblasen mehr ausfindig gemacht werden.

Taucher konnte gefunden werden

Gemeinsam mit zwei Feuerwehrtauchern und zwei Tauchhelfern, machte sich deren Einsatztaucher unverzüglich auf den Weg. Ein Eingreifen der FF Keutschach am See war nicht mehr nötig, da der Taucher bereits gefunden wurde und der Einsatz konnte storniert werden, berichten die Floriani.

Passanten hörten Hilferufe

Passanten hatten vor dem Thomas-Koschat Park Hilferufe einer Person im Wasser wahrgenommen. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um einen aufgetauchten Taucher handelte, der sich unglücklich in einem Fischernetz verfangen hatte und manövrierunfähig an der Wasseroberfläche trieb, heißt es von der Österreichischen Wasserrettung. Die Erleichterung währte jedoch nur kurz, denn es stellte sich heraus, dass der Gerettete nicht allein unterwegs war. Sein Tauchpartner war noch unter Wasser, und es konnten zunächst keine Luftblasen von dessen Atemluft gesichtet werden. Die Sorge um den vermissten zweiten Taucher wuchs minütlich.

©Österreichische Wasserrettung Landesverband Kärnten | Heute, Samstag, wurden zahlreiche Einsatzkräfte nach Krumpendorf beordert.

Großalarm und glückliche Wende

Als Reaktion auf die unklare Situation wurde um 11.54 Uhr ein großer Tauchalarm für die Tauchgruppen der Wasserrettung und der Feuerwehren ausgelöst. Alle verfügbaren Einsatzboote begannen unverzüglich mit einer intensiven Absuche des Bereichs vom Bad Stich bis zur Untiefe nach der westlichen Halbinsel. Glücklicherweise wendete sich das Blatt: Etwa 20 Minuten nach dem Großalarm konnten Luftblasen im Suchgebiet entdeckt werden, die sich in östlicher Richtung bewegten. Boote begleiteten den noch tauchenden Partner bis zu dessen Auftauchpunkt beim Thomas-Koschat Park. Der zweite Taucher kam gegen 12.10 Uhr unversehrt an die Oberfläche, bericht die ÖWR abschließend.

Im Einsatz waren auch BF Klagenfurt FF Krumpendorf FF Pritschitz FF Reifnitz KLFV Tauch-Wasserdienst, ÖWR EST Krumpendorf ÖWR EST Pörtschach ÖWR Taucher Mitte

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 18:40 Uhr aktualisiert