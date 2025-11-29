So wird das Wetter am 1. Advent

Nun ist er da, der erste Advent. Die Kärntner dürfen sich außerhalb der Nebelregionen auf viel Sonnenschein freuen. Erst stpäter bilden sich kompaktere Wolken.

Das Wetter am ersten Advent wird überwiegend sonnig mit ein paar Wolken.

Am Sonntag scheint außerhalb der Nebelregionen wie dem Klagenfurter Becken oder manchen Tauerntälern häufig die Sonne. „Erst gegen Mittag machen sich ganz im Westen einige kompaktere Wolken bemerkbar, die den Sonnenschein trüben können. Die Temperaturen erreichen 1 bis 5 Grad“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.