Skip to content
Region auswählen:
/ ©Peter Waldhauser.
Das Bild auf 5min.at zeigt Saag am Wörthersee.
Das Wetter am ersten Advent wird überwiegend sonnig mit ein paar Wolken.
Kärnten
29/11/2025
Prognose

So wird das Wetter am 1. Advent

Nun ist er da, der erste Advent. Die Kärntner dürfen sich außerhalb der Nebelregionen auf viel Sonnenschein freuen. Erst stpäter bilden sich kompaktere Wolken.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Am Sonntag scheint außerhalb der Nebelregionen wie dem Klagenfurter Becken oder manchen Tauerntälern häufig die Sonne. „Erst gegen Mittag machen sich ganz im Westen einige kompaktere Wolken bemerkbar, die den Sonnenschein trüben können. Die Temperaturen erreichen 1 bis 5 Grad“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: