Rekordtempo: Neue Kabinenbahn bringt 2.000 Gäste pro Stunde aufs Aineck

Am Katschberg wurde die neue 8er-Kabinenbahn feierlich eröffnet. Trotz Teuerung und Lieferengpässen entstand die moderne Bahn in nur sechs Monaten – und transportiert bis zu 2.000 Skifahrer pro Stunde aufs Aineck.

Mit großem Jubel wurde am Katschberg die neue 8er-Kabinenbahn eröffnet. Der Bau war angesichts hoher Kosten, Teuerung und Lieferengpässen alles andere als einfach, wurde aber in nur sechs Monaten abgeschlossen. Möglich wurde das durch den engen Schulterschluss aller beteiligten Firmen. Für die Katschberg-Bergbahnen ist das Projekt ein wichtiger Schritt, um Gästen weiterhin Komfort und moderne Infrastruktur bieten zu können.

Hohe Investition für mehr Komfort

Laut Josef Bogensberger von den Katschberg-Bergbahnen wurde für die neue Bahn ein zweistelliger Millionenbetrag aufgewendet. Investitionen seien trotz schwieriger Zeiten unverzichtbar, so der Bergbahn-Geschäftsführer. Nur so könne man konkurrenzfähig bleiben und den Tourismus langfristig sichern. Als nächstes Projekt steht ein neuer Beschneiungsteich an, um die Schneesicherheit weiter zu erhöhen. Der Blick bleibt optimistisch – auch wenn niemand sagen könne, wie viel Schnee es in 50 Jahren noch geben wird.

Neue Verbindung zwischen zwei Bundesländern

Besonders stolz ist man auf die neue Anbindung nach Salzburg. Die Kabinenbahn verbindet nicht nur zwei Bundesländer, sondern auch zwei Bezirke und zwei Ortschaften miteinander. Für Bürgermeister Manfred Sampl ist das ein großer Gewinn für die gesamte Region. St. Michael profitiere stark vom Katschberg – vor allem durch das gut abgestimmte Skibussystem und die enge Zusammenarbeit mit den Bergbahnen.

Betrieb auch bei starkem Wind sicher

Die neue „Almbahn“ ist ein technisches Highlight. Dank hoher Seilspannung und zahlreicher Stützen kann die Bahn selbst bei Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h sicher betrieben werden. Damit sticht sie im Alpenraum deutlich hervor. Pro Stunde können bis zu 2.000 Personen bequem auf das Aineck transportiert werden. Der Saisonstart ist für 5. Dezember geplant – pünktlich zum Ansturm der Wintersportfans.