Kühl, neblig und bewölkt: So wird das Wetter kommende Woche

Heute, Sonntag, scheint größtenteils die Sonne bei zunächst nur ein paar dünnen Wolken in hohen Schichten. Temperaturen von 1 bis 5 Grad erwarten uns. Der Montag startet dafür dann eher bewölkt. Generell bleibt es nächste Woche eher kühl.

Der Wochenstart

„Am Montag ziehen mit einer schwach ausgeprägten Front zunächst viele Wolken durch. Größere Sonnenfenster gibt es am ehesten in den östlichen Landesteilen. Zum Abend hin treffen aus Süden allmählich hochnebelartige Wolken ein. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 5 Grad“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Auch am Dienstag liegt über Kärnten oft stundenlang zäher Hochnebel mit einer Obergrenze von 1700 bis 2200 Meter, wobei er am Vormittag am höchsten hinauf reicht. Am Nachmittag kann sich vor allem in Oberkärnten regional noch die Sonne durchsetzen. Die höchsten Temperaturen liegen bei Dauernebel zwischen -1 und +2 Grad, mit etwas Sonne gehen sich bis zu 4 Grad aus.

Wetter in Kärnten zur Wochenteilung

„In Kärnten selbst wird es kommende Woche so gut wie keinen Schnee geben, es kann ab Wochenmitte lokal nieseln und vielleicht ein paar Schneeflocken geben“, erklärt Andreas Mansberger von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Auch am Mittwoch hält sich recht verbreitet den ganzen Tag Hochnebel, der bis weit ins Gebirge hinauf reicht. Chancen auf sonnige Phasen gibt es am ehesten in den Tauerntälern. Die höchsten Temperaturen liegen zwischen -1 und +3 Grad. „Am Donnerstag ist es meist trüb durch dichten Hochnebel. In den Tälern ganz im Westen kann sich die Sonne zeigen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und +2 Grad, mit Sonne in Hanglagen der Tauern bis zu +4 Grad“, sagen die Meteorologen der GeoSphere voraus.