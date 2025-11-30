Diese süßen Fellnasen warten im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause

Die beiden Kater Moritz und Jimmy, sowie der Hund Sam warten sehnsüchtig auf einen neuen Besitzer, der sie lieb hat und sich um sie kümmert. Hier erfährst du mehr über die Fellnasen.

Moritz, Jimmy und Sam warten im Tierheim Klagenfurt auf einen neuen Besitzer.

Mit der Weihnachtszeit beginnt die ruhige, kuschelige und besinnliche Phase des Jahres. Auch so einige süße Fellnasen aus dem Tiko Klagenfurt (Landestierschutzverein Kärnten) wünschen sich sehnlichst ein liebevolles Zuhause. Heute stellen wir die Moritz, Jimmy und Sam vor.

Moritz und Jimmy sind unzertrennlich

Die beiden Kater sind kastriert und circa zwei Jahre alt. Sie sind anfangs etwa schüchtern aber holen sich ihre Streicheleinheiten dann gerne selbst ab. Die beiden würden sich gemeinsam über ein neues Zuhause freuen, denn sie sind unzertrennlich.

©Tiko/Olip Melanie | Am Foto: Kater Moritz ©Tiko/Olip Melanie | Am Foto: Kater Jimmy

Sam sucht ein geduldiges Zuhause

Der Hund Sam ist circa vier Jahre halt und kastriert. Für ihn wäre ein Besitzer wichtig, der schon Erfahrungen mit Rassehunden hat, dies sei unbedingt erforderlich, betont das Tiko. Bei Sam ist auch noch Training notwendig. Er ist auch etwas unsicher, aber gleichzeitig sehr eigenständig und stürmisch. Deshalb sucht er ein konsequentes, geduldiges und liebevolles Zuhause.

©Tiko/Nina Zesar Am Foto: Hund Sam

So kannst du die Tiere kennenlernen Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung kennenlernen Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 15:17 Uhr aktualisiert