„Kärnten Bonus“ in Wien nicht verfügbar – Polizeivideo sorgt für Lacher

Die Polizei Wien zeigte unlängst ihre Social Media Affinität und das mit einem satirischen Video, dass für so einige Lacher sorgte. Unzählige Male wurde der virale Hit geteilt, welcher auch eine wichtige Message enthält.

Heimat verbindet – Gesetze gelten trotzdem

Vielleicht ein ganz normaler Tag in Wien: Eine junge Frau fährt mit dem Auto und telefoniert via Handy-Lautsprecher mit ihrer Mutter. Plötzlich wird sie von einem Polizisten an die Seite der Straße gewunken. Schnell legt sie auf. „Sie hom mi dawischt beim telefonieren, es tuat ma so Lad, oba sie kennen des sicher, wenn die Mama onruaft, i konn nit nit obhebn“, betont sie. Er kontert: „Oba wenn mei Mama onruaft, i hob holt die Freisprecheinrichtung und sie hom de a.“ Dann fällt der jungen Dame etwas markantes auf.

Kärnten Bonus in Wien?

„Sie san aus Kärnten. Jo donn hob i noch amol Glick ghobt, donn passt eh olls oder?“, dachte sie sich hoffnungsvoll und schenkt ihm ein Lächeln. Heimat verbindet zwar, doch Gesetze gelten. Sie dachte wohl, dass sie den „Kärnten Bonus“ hier nutzen könne. Doch die Botschaft der Polizei ist klar: Schütze dich und andere! Kein Anruf ist so wichtig, wie deine Sicherheit!.

Video sorgt für so einige Lacher

In den Kommentaren meldete sich auch die Berufsrettung Wien zu Wort: „Auch der Mama ist es lieber, wenn du sicher nach Haue kommst.“ Ein weiterer User schreibt: „Aber wir sind doch sooooo süß. Da kann man doch net widerstehen?!“ Die Polizei kontert: „Wir tun uns eh schwer!“ Andere kommentieren belustigt: „Genial“, oder „Strafe muss sein“, „Mist wieder kein Bonus“, „Handyschreiber beim Fahren sind noch schlimmer“, und abschließend: „Sie kennen meine Mama nicht …“ Das Video hat in jedem Fall für Gesprächsstoff gesorgt.