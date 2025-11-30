45 Jahre im Dienst: Ehrenzeichen des Landes für Ghassem „Naser“ Sadian

ORF-Kameramann Ghassem „Naser“ Sadian wurde anlässlich seines 80. Geburtstags mit dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet. Über 45 Jahre prägte er die Berichterstattung des ORF Kärnten.

Landeshauptmann Peter Kaiser und LHStv.in Gaby Schaunig haben dem langjährigen ORF-Kameramann Ghassem „Naser“ Sadian anlässlich seines 80. Geburtstags das Ehrenzeichen des Landes verliehen. Sadian war über 45 Jahre für das ORF-Landesstudio Kärnten tätig.

Kärnten in die Welt rausgetragen

„Mit seinem unermüdlichen Einsatz als Kameramann und außergewöhnlicher Professionalität hat Ghassem ‚Naser‘ Sadian dazu beigetragen, dass die Menschen verlässlich informiert wurden. Sein Lebenswerk steht sinnbildlich für journalistische Hingabe, Loyalität und eine tiefe Verbundenheit mit Kärnten“, würdigte Kaiser den Jubilar bei der Verleihung. LHStv.in Gaby Schaunig hob Sadians persönliche und berufliche Lebensgeschichte hervor: „Er hat mit seinen Bildern Kärnten in die weite Welt hinausgetragen und wird als Person in seiner Nachbarschaft sehr geschätzt. Die Familie Sadian ist ein wichtiger Bestandteil der Wölfnitzer-Dorfgemeinschaft.“

Von Teheran nach Kärnten

Nach seinem Universitätsabschluss an der Filmhochschule Teheran arbeitete Sadian von 1970 bis 1979 als Kameramann beim persischen Fernsehen. Von 1980 bis zu seiner Pensionierung 2025 war er beim ORF Kärnten tätig. Seine Bilder wurden nicht nur in Kärnten und Österreich, sondern weltweit ausgestrahlt. Für seine Berichterstattung über die Ereignisse im Jugoslawienkrieg 1990/91 erhielt er eine Auszeichnung vom damaligen ORF-Intendanten Gerd Bacher.