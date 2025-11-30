Schauriges Spektakel in Spittal: 1.100 Krampusse eroberten die Stadt

Die Spittaler Innenstadt wurde erneut zur Kulisse eines der größten Krampusläufe Österreichs. Der Abend bot Tradition, Gänsehaut und beeindruckende Inszenierungen.

Die Spittaler Innenstadt verwandelte sich am Wochenende in eine düster-faszinierende Bühne: Bei einem der größten Krampusläufe Österreichs zogen 1.100 Perchten und Krampusse durch die Stadt. Empfangen wurden sie von Bürgermeister Gerhard Köfer, welcher die tiefe Verwurzelung der uralten Tradition innerhalb der Gemeinde hervorhob.

Weihnachtlicher Ausklang

Rund 6.000 Besucherinnen und Besucher ließen sich von den schaurigen Choreografien und den eindrucksvoll gestalteten Gruppen fesseln. Gewohnt pointiert und stimmungsvoll moderierten Joschi Peharz und Harald Wieser durch die Veranstaltung. Nach dem imposanten Umzug klang der Abend im Weihnachtsdorf sowie im Discozelt der heimischen Perchtengruppe „Lords of Fire“, die als Mitveranstalter fungierten, in festlicher Atmosphäre aus.