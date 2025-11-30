Skip to content
Region auswählen:
/ ©eggspress
Bürgermeister Gerhard Köfer, Stadtmarketing-Ausschussobfrau GR Evelyn Köfer mit Sara und Hanna und einem schaurigen Gesellen.
Bürgermeister Gerhard Köfer, Stadtmarketing-Ausschussobfrau GR Evelyn Köfer mit Sara und Hanna und einem schaurigen Gesellen.
Spittal an der Drau
30/11/2025
Schaurige Stimmung

Schauriges Spektakel in Spittal: 1.100 Krampusse eroberten die Stadt

Die Spittaler Innenstadt wurde erneut zur Kulisse eines der größten Krampusläufe Österreichs. Der Abend bot Tradition, Gänsehaut und beeindruckende Inszenierungen.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Die Spittaler Innenstadt verwandelte sich am Wochenende in eine düster-faszinierende Bühne: Bei einem der größten Krampusläufe Österreichs zogen 1.100 Perchten und Krampusse durch die Stadt. Empfangen wurden sie von Bürgermeister Gerhard Köfer, welcher die tiefe Verwurzelung der uralten Tradition innerhalb der Gemeinde hervorhob.

Weihnachtlicher Ausklang

Rund 6.000 Besucherinnen und Besucher ließen sich von den schaurigen Choreografien und den eindrucksvoll gestalteten Gruppen fesseln. Gewohnt pointiert und stimmungsvoll moderierten Joschi Peharz und Harald Wieser durch die Veranstaltung. Nach dem imposanten Umzug klang der Abend im Weihnachtsdorf sowie im Discozelt der heimischen Perchtengruppe „Lords of Fire“, die als Mitveranstalter fungierten, in festlicher Atmosphäre aus.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: