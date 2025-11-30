Montagswetter: Wolken dominieren, Sonne eher im Osten

Die Kärntner starten überwiegend mit Wolken in die neue Woche. Am ehesten lässt sich die Sonne in den östlichen Landesteilen blicken.

Am Montag ziehen mit einer schwach ausgeprägten Front zunächst viele Wolken durch. „Größere Sonnenfenster gibt es am ehesten in den östlichen Landesteilen. Zum Abend hin treffen aus Süden allmählich hochnebelartige Wolken ein“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis fünf Grad.