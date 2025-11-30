Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen winterlich geschmückten Baum am Wörthersee.
Das Montagswetter wird zumeist wolkig.
Kärnten
30/11/2025
Prognose

Montagswetter: Wolken dominieren, Sonne eher im Osten

Die Kärntner starten überwiegend mit Wolken in die neue Woche. Am ehesten lässt sich die Sonne in den östlichen Landesteilen blicken.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Am Montag ziehen mit einer schwach ausgeprägten Front zunächst viele Wolken durch. „Größere Sonnenfenster gibt es am ehesten in den östlichen Landesteilen. Zum Abend hin treffen aus Süden allmählich hochnebelartige Wolken ein“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis fünf Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: