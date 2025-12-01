Skip to content
Region auswählen:
/ ©eggspress
Das Foto auf www.5min.at. zeigt die Eröffnung des Weihnachtsdorfs in Spittal.
Stadtmarketing-Referent Willi Koch, Stadtmarketing-Ausschussobfrau Evelyn Köfer und Bürgermeister Gerhard Köfer (von links) umrahmt von den Engeln Klara Burgstaller und Celine Mitsche.
Spittal an der Drau
01/12/2025
Mit Live-Musik

Für Groß und Klein: Weihnachtsdorf bietet Programm bis Silvester

Das Spittaler Weihnachtsdorf im stimmungsvoll geschmückten Schlosspark ist von Bürgermeister Gerhard Köfer mit einer feierlichen Ansprache eröffnet worden. Anschließend sorgte Remo Cesare für musikalische Klänge.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)

Heuer stehen die Tore des Weihnachtsdorfs erstmals bis 31. Dezember offen. Ein abwechslungsreiches Programm wartet: Live-Musik von Donnerstag bis Sonntag, die Himmelswerkstatt, Besuche der Alpakas, das Krippenspiel am 18. Dezember, Bauernsilvester mit „den Tigern“ am 30. Dezember und elektronische Silvesterbeats mit DJ Dymo und DJ Rhythmaxx am 31. Dezember sorgen für magische Momente.

Vielfältiges Programm

Für Familien gibt es weiterhin Highlights wie Kasperltheater, Karussell, Ponyreiten und ein
magisches Meet & Greet mit den „Hogwarts-Schülern“ am 21. Dezember. Kulinarik, Handwerk und festliches Ambiente machen das Weihnachtsdorf auch in den kommenden Wochen zu einem wunderbaren Treffpunkt in der Advent- und Ferienzeit.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: