Für Groß und Klein: Weihnachtsdorf bietet Programm bis Silvester

Das Spittaler Weihnachtsdorf im stimmungsvoll geschmückten Schlosspark ist von Bürgermeister Gerhard Köfer mit einer feierlichen Ansprache eröffnet worden. Anschließend sorgte Remo Cesare für musikalische Klänge.

Heuer stehen die Tore des Weihnachtsdorfs erstmals bis 31. Dezember offen. Ein abwechslungsreiches Programm wartet: Live-Musik von Donnerstag bis Sonntag, die Himmelswerkstatt, Besuche der Alpakas, das Krippenspiel am 18. Dezember, Bauernsilvester mit „den Tigern“ am 30. Dezember und elektronische Silvesterbeats mit DJ Dymo und DJ Rhythmaxx am 31. Dezember sorgen für magische Momente.

Vielfältiges Programm

Für Familien gibt es weiterhin Highlights wie Kasperltheater, Karussell, Ponyreiten und ein

magisches Meet & Greet mit den „Hogwarts-Schülern“ am 21. Dezember. Kulinarik, Handwerk und festliches Ambiente machen das Weihnachtsdorf auch in den kommenden Wochen zu einem wunderbaren Treffpunkt in der Advent- und Ferienzeit.