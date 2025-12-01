Zukunft am Bau: Lehrlingscasting zeigt Potenzial junger Talente

Beim diesjährigen Bau-Lehrlings-Casting traten rund 100 Schüler aus polytechnischen und landwirtschaftlichen Fachschulen in einem praxisorientierten Wettbewerb gegeneinander an.

Für die Teilnehmer war der Tag ein intensiver Praxistest: Sie konnten ihre Eignung für die unterschiedlichen Bauberufe in verschiedenen praxisnahen Aufgaben erproben. Der Wettbewerb ermöglichte es den Jugendlichen, sich in realitätsnahen Arbeitssituationen zu messen und zu erfahren, ob eine Lehre im Bauwesen der richtige Weg für ihre berufliche Zukunft ist.

Bau als zukunftsträchtiger Beruf

An vier Stationen mussten die jungen Bau-Talente ihre Geschicklichkeit, Präzision, logisches Denken und ihre praktische Umsetzungskompetenz unter Beweis stellen. Eine dieser Stationen forderte die Teilnehmer dazu heraus, innerhalb einer Stunde eine Ziegelmauer zu errichten. Dabei kamen sowohl Genauigkeit als auch Schnelligkeit zum Tragen.

Zukunftssicherer Beruf

„Unsere Branche braucht junge Menschen, die mitdenken, anpacken und Freude an handwerklichen Tätigkeiten haben“, sagte Robert Rauter, Innungsmeister der Landesinnung Bau und Inhaber von R&R Bau in Feldkirchen. „Das Bau-Lehrlingscasting zeigt jedes Jahr aufs Neue, welches Potenzial in unseren Jugendlichen steckt. Wer sich für den Bau entscheidet, wählt einen zukunftssicheren Beruf mit echten Entwicklungschancen und einer Ausbildung, auf die man stolz sein kann.“

Immer mehr Frauen zeigen Interesse

Rauter hob zudem hervor, dass immer mehr junge Frauen Interesse an Bauberufen zeigen. Besonders Lehrberufe wie die bautechnische Assistenz erfreuen sich großer Beliebtheit. „Das ist ein klarer Beweis dafür, dass die Baubranche zunehmend moderner, vielseitiger und offener wird.“

Die Sieger:innen des Bau-Lehrlingscastings 2025: Platz: Simon Petschnig, Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof Platz: Markus Ogris, Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof Platz: Andreas Supan, Landwirtschaftliche Fachschule Goldbrunnhof

Gewinner wurden ausgezeichnet

Die Gewinner wurden im Rahmen der Veranstaltung ausgezeichnet und erhielten Urkunden. Für sie war das Bau-Lehrlings-Casting ein erster Schritt in Richtung Bauberuf und zugleich ein Motivationsschub, sich weiterzuentwickeln.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 08:03 Uhr aktualisiert