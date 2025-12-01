Einmal rund um den See: Neuer Wörthersee Marathon startet 2026

Rund um den Wörthersee laufen – künftig nicht nur eine Idee, sondern ein offizielles Großevent: Am 27. September 2026 feiert der "Wörthersee Marathon" Premiere.

Im Herbst 2026 wird erstmals ein Marathon rund um den Wörthersee veranstaltet. Start und Ziel ist das Strandbad Klagenfurt, dazwischen liegen 42 Kilometer. Organisiert wird das Event vom Vienna City Marathon-Team rund um Kathrin Widu und Dominik Konrad sowie Mario Theissl vom Veldener Frauenlauf, wie die Kronen Zeitung berichtet.

Auf dem Programm stehen: • Marathon (42 km) – einmal um den See

• Staffellauf – Teams mit 2 bis 10 Menschen

• Halbmarathon „The Wild Beauty – 21K“

• Run & Walk – jeder kann teilnehmen

Laufstrecke

Die Route führt über das Südufer durch Reifnitz und vorbei am Pyramidenkogel bis nach Velden. Dort liegt der Halbmarathonpunkt. Anschließend geht es über die Nordufer-Strecke über Pörtschach und Krumpendorf zurück in die Klagenfurter Ostbucht. Das Ziel der Veranstalter ist ein Fixpunkt im Kärntner Sportkalender.

