Weiße Weihnachten? Hohe Schnee-Chancen für Villach und Klagenfurt

Wer sich in Kärnten auf weiße Weihnachten freut, darf heuer vorsichtig optimistisch sein: Laut einer aktuellen statistischen Analyse von Omio liegen die Chancen österreichweit im Schnitt bei 61 Prozent.

Die angegebene Chance auf weiße Weihnachten beruht auf einer Auswertung von historischen Wetterdaten der GeoSphere Austria zur Wetterlage an den drei Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember) seit 1975.

Für Klagenfurt und Villach fallen die Werte sogar noch höher aus – auch wenn die Auswertung bestätigt, dass es früher deutlich öfter verschneite Feiertage gab. Besonders erfreulich: Villach zählt laut Berechnung der Datenanalysten zu den Städten mit sehr hoher Chance auf weiße Weihnachten. Statistisch gesehen kommt die Draustadt fast jedes Jahr zu einem verschneiten Fest. Die Wahrscheinlichkeit liegt 2025 bei 90 Prozent. In den letzten 50 Jahren gab es in Villach regelmäßig Schnee zu den Feiertagen – zuletzt im Vorjahr.

Klagenfurt mit 78 Prozent im guten Mittelfeld

Auch Klagenfurt schneidet gut ab: Die Landeshauptstadt kommt laut Analyse auf eine 78-prozentige Wahrscheinlichkeit. Damit liegt sie klar über dem Österreich-Schnitt und ebenfalls im Bereich der Städte, in denen es traditionell oft weiße Weihnachten gab. Seit 1975 erlebte Klagenfurt im Schnitt alle eineinhalb Jahre ein verschneites Fest.

Früher war mehr Schnee – auch in Kärnten

Die Auswertung zeigt aber auch: Weiße Weihnachten waren früher 1,6-mal häufiger als heute. Zwischen 1975 und 1999 erlebten fast alle österreichischen Städte deutlich öfter ein verschneites Weihnachtsfest als zwischen 2000 und 2024. Auch Kärnten bildet hier keine Ausnahme. Der einzige Ort ohne Rückgang ist Sölden – dort blieb die Schneewahrscheinlichkeit stabil. Besonders stark ist der Rückgang im Osten Österreichs – etwa in Neusiedl am See, wo es früher viermal häufiger weiße Weihnachten gab.

Prognosen sind noch unsicher

Die Analyse basiert rein auf historischen Wetterdaten der letzten 50 Jahre. Meteorologen können jedoch erst wenige Tage vor Weihnachten belastbare Vorhersagen treffen – abhängig von Tiefdruckgebieten, Luftströmungen und Temperaturverläufen. Ein Wintereinbruch kurz vor dem Fest kann selbst in milden Regionen noch alles ändern. Und ebenso schnell kann das bekannte „Weihnachtstauwetter“ jede Schneedecke verschwinden lassen.