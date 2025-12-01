Diebstahlserie endet in Feldkirchen – Duo festgenommen

Nach mehreren Diebstählen in Bodensdorf und Feldkirchen stellte die Polizei zwei Männer mit einem Auto voller Spirituosen, Lebensmitteln und Kaffee. Beide wurden festgenommen und angezeigt.

Am 29. November 2025 gegen 14.30 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in Bodensdorf beordert. Laut Angaben der Geschäftsführerin entwendete ein bislang unbekannter Mann im Eingangsbereich des Geschäftes mehrere Packungen Kaffee.

Mehrere Packungen Kaffee gestohlen

Kurz darauf betrat derselbe Mann erneut das Geschäft und stahl abermals mehrere Packungen Kaffee. Nach Angaben einer Mitarbeiterin verließ der Mann anschließend mit einem älteren, silberfarbenen Fahrzeug die Örtlichkeit und fuhr auf der B94 in Richtung Feldkirchen. Nach Sichtung der Überwachungsvideos wurde durch die Polizeistreife umgehend eine Fahndung eingeleitet.

Auf frischer Tat ertappt

Im Zuge der Fahndung konnte ein verdächtiges Auto auf dem Parkplatz eines weiteren Lebensmittelgeschäftes in Feldkirchen wahrgenommen werden. Ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde dort von Beamten auf frischer Tat ertappt, als er gerade mit einem Einkaufswagen voll gestohlener Spirituosen zu seinem Auto ging. Er wurde festgenommen. Der Lenker des Fahrzeugs, ein 40-jähriger rumänischer Staatsangehöriger, verließ die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Stadtgebiet Feldkirchen.

Tausende Euro Schaden

Nach einer sofort eingeleiteten örtlichen Fahndung konnte er kurze Zeit später von einer weiteren Streife am Hauptplatz in Feldkirchen festgenommen werden. Im Pkw der Beschuldigten wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Dabei handelte es sich um mehr als 30 Flaschen verschiedener Spirituosen, Lebensmittel sowie der zuvor gestohlene Kaffee. Die vorläufige Schadenssumme beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Männer wurden festgenommen

Nach der Einvernahme und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden beide Männer auf freiem Fuß angezeigt. Da die Voraussetzungen zur Verhängung einer Schubhaft vorlagen, ordnete das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die Einlieferung der beiden Männer in das Polizeianhaltezentrum Villach an. In weiterer Folge wird ein Aufenthaltsverbot erlassen. Beide wurden Tags zuvor von der Polizei Tirol ebenfalls bei Diebstählen von Spirituosen zur Anzeige gebracht.