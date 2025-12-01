Mutter zeigt Zivilcourage: Familie dankt für Rettung in eisiger Nacht

Eine Kärntner Familie möchte sich öffentlich bedanken: Eine Autofahrerin half am 28. November einem stark alkoholisierten Jugendlichen in der Kälte – und verhinderte damit möglicherweise Schlimmeres.

Am Freitagabend, dem 28. November, bemerkte eine Autofahrerin in Baldramsdorf einen stark alkoholisierten Jugendlichen, der alleine in der Kälte unterwegs war. Sie hielt ohne zu zögern an und half dem jungen Mann – eine Entscheidung, die möglicherweise Schlimmeres verhindert hat.

Auf dem Heimweg alleine gelassen

Der Sohn eines Kärntner Ehepaars war an diesem Abend bei einem Krampuslauf unterwegs. Laut den Eltern hat der Jugendliche etwas zu viel getrunken und wurde von seinen Freunden im Stich gelassen. In der Kälte von rund –6 Grad machte er sich torkelnd auf den Weg in Richtung Bahnhof.

Aufmerksame Mutter hielt sofort an

Einer vorbeifahrenden Frau und ebenfalls Mutter fiel der junge Mann auf. Sie reagierte sofort, blieb stehen und bot ihre Hilfe an. Da der Jugendliche kaum ansprechbar war, entschied sie, ihn nicht alleine weitergehen zu lassen – und nahm ihn in ihrem Auto mit. Sein Handy war leer, doch die Frau versuchte, es aufzuladen, um Kontakt zu den Eltern herzustellen. Zunächst dachte sie daran, zur Polizei zu fahren, entschied sich dann aber, selbst im Telefon nach der Nummer der Mutter zu suchen – mit Erfolg.

Eltern erleichtert: Treffen in Feffernitz

Gegen 22 Uhr erreichte sie die Familie telefonisch. Sie bot sogar an, den Eltern entgegenzufahren, damit sie nicht den gesamten Weg bis Baldramsdorf zurücklegen mussten. Schließlich traf man sich in Feffernitz, wo die Mutter den Jugendlichen sicher übergab.

„Unsere Dankbarkeit ist riesengroß“

Die Eltern sind sehr dankbar: „Es hätte so viel passieren können, bei dieser Kälte und in seinem Zustand. Ganz wenige würden um diese Uhrzeit stehenbleiben, geschweige denn jemanden mitnehmen. Danke, liebe Sabrina – für deine Fürsorge, deine Hilfsbereitschaft und deine Geduld.“