Kurioser Fall: Betonmischer in Kärnten gestohlen 

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl ist es zwischen dem 28. November und dem 1. Dezember 2025 in Kärnten gekommen. Ein Betonmischfahrzeug wurde von einem Firmengelände entwendet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Wo genau sich der Diebstahl zugetragen hat, wird vonseiten des Landeskriminalamtes Kärnten nicht verraten. Fest steht jedoch, dass sich der Schaden auf einen sechsstelligen Eurobetrag beläuft. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.