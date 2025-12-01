Fahrer (22) kollidiert mit Stützmauer: Klein-LKW überschlägt sich

Ein Klein-LKW kollidierte am Montagmorgen mit einer Stein-Stützmauer entlang der L68 Liemberger Straße im Bezirk St. Veit an der Glan. Der 22-jährige Lenker war zu diesem Zeitpunkt leicht alkoholisiert.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen im Bezirk St. Veit an der Glan.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 22-Jährige am Montagmorgen rechts von der L68 Liemberger Straße ab und kollidierte mit einer Stein-Stützmauer. „In der Folge überschlug sich der Klein-LKW und blieb am Dach liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan.

Leicht alkoholisiert

Der verletzte Fahrer wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein bei ihm durchgeführter Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan angezeigt“, so die Polizisten weiter. Die Liemberger Straße war für die Dauer des Einsatzes nur einspurig befahrbar und kurze Zeit sogar für den gesamten Verkehr gesperrt.