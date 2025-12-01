AMS meldet: Arbeitslosigkeit in Kärnten steigt nur leicht

Im November ist die Zahl der Arbeitslosen in Kärnten leicht gestiegen. 18.173 Personen sind beim AMS vorgemerkt, also um 29 mehr als im Vormonat. Das entspricht einem Zuwachs von 0,2 Prozent.

Kärnten trotzt dem Bundestrend: Auch im November gab es nur einen minimalen Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Auch im November verzeichnete Kärnten einen eher geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,2 Prozent. Zum Vergleich: Österreichweit nahm die Zahl der Arbeitslosen um 5,2 Prozent zu. „Auch inklusive Schulungsteilnehmer_innen ist die Zunahme in Kärnten mit plus 0,7 Prozent sehr moderat“, berichtet AMS-Geschäftsführer Peter Wedenig.

Arbeitslosigkeit sinkt vor allem im Fremdenverkehr

In den drei Kerngruppen Jugendliche, über 50-Jährige und Langzeitarbeitslose (über ein Jahr vorgemerkt) fällt die Entwicklung – analog den Vormonaten – gleichbleibend konstant aus. „Besonders hervorzuheben ist die Abnahme bei Personen bis 19 Jahre um minus 12 Prozent“, so Wedenig weiter. Nach Branchen betrachtet konnte die Arbeitslosigkeit am stärksten im Fremdenverkehr abgebaut werden (-190), gefolgt von Hilfsberufen (-104) und Büroberufen (-22). Auf Bezirksebene verzeichnet Villach übrigens den stärksten Rückgang an Arbeitslosen (-197). „Vor Wolfsberg (-96), St. Veit an der Glan (-46) und Hermagor (-26)“, erkllärt der AMS-Chef abschließend.

Arbeitslose nach Bezirken