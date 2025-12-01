Skip to content
Die Rettungskräfte wurden am Montag zu einer Baustelle in Osttirol alarmiert.
Bezirk Lienz / Osttirol
01/12/2025
Arbeitsunfall

Elektriker rutscht ab – zwei Fingerkuppen abgetrennt

Arbeitsunfall in Osttirol: Ein Elektriker (42) trennte sich am Montag auf einer Baustelle in Heinfels im Bezirk Lienz versehentlich zwei Fingerkuppen ab.

Die Rettungskräfte wurden am Montag zu einer Baustelle in Heinfels alarmiert. Dort wollte ein 42-jähriger Arbeiter ein Stromkabel verkleinern. „Aufgrund der Kälte rutschte er jedoch ab und trennte sich mit einem Elektrikermesser unter anderem zwei Fingerkuppen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Sillian. Weitere Anwesende leisteten sofort Erste Hilfe. Der Mann wurde in der Folge vom Roten Kreuz ins BKH Lienz eingeliefert.

