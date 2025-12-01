380-kV-Leitung: Neues Infozentrum in Klagenfurt öffnet seine Türen

Geführte Rundgänge durch die Ausstellung, aktuelle Inhalte zum Projektfortschritt, detaillierte Darstellungen des Trassenverlaufs, Informationen zu Übertragungstechnologien und vieles mehr: „Das Infocenter soll der zentrale Raum für Information, Koordination und insbesondere auch Kommunikation werden. In unterschiedlichen Veranstaltungs- und Informationsformaten wollen wir alle […] offen und dialogorientiert zum Jahrhundertprojekt ‚Netzraum Kärnten‘ informieren“, erklärt APG-Projektleiter Wolfgang Hafner. Termine können online gebucht werden.

©zVg. / Austrian Power Grid AG Das Info-Center befindet sich im Lakeside Park.

Planung für Stromtrasse läuft

Projektleiter Hafner und Kärnten-Netz-Geschäftsführer Michael Marketz informierten auch zum aktuellen Stand des Projektes: „Seit Oktober arbeiten wir intensiv an der Planung der Feintrasse, also an der Festlegung der Maststandorte und Zufahrten im Bereich der Grobtrasse.“ Mit der Planung einher gehen Untersuchungen von Fachleuten aus 23 Bereichen. Auch Gespräche mit betroffenen Grundeigentümern werden laufend geführt, damit das lokale Wissen direkt in die Planung einfließen kann. Hafner: „Wir haben bereits zahlreiche Hinweise während der Infomessen erhalten und auch über unser Infoportal www.netzraumkaernten.at tragen Bürger laufend Hinweise an uns heran. Sie alle werden sorgfältig gesichtet, bewertet und in die Detailplanungen aufgenommen.“ Mit den Gemeinden ist das Projektteam ebenso in engem Austausch.